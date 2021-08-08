AÖL kayıt yenileme ve ek sınav ne zaman? 2021 MEB AÖL ek sınav ve kayıt yenileme tarihleri

AÖL kayıt yenileme ve ek sınav ne zaman? 2021 MEB AÖL ek sınav ve kayıt yenileme tarihleri

AÖL ek sınavlar ne zaman, kayıt yenileme başladı mı? sorularına yanıt aranırken, 2021 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online ek sınavları ve kayıt takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Lise eğitimine açıktan devam eden açık lise öğrencileri, AÖL kayıt yenileme ve ek sınav tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merak ediliyor.

Ağustos ayında başlayan kayıtların online sistem üzerinden yapılabileceği bilinirken öte yandan sınavların da internet ortamından gerçekleştirileceği biliniyor.

Peki AÖL ek sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılacak? İşte, 2021 AÖL online ek sınav ve kayıt takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler....

2021 AÖL KAYIT YENİLEME VE EK SINAV NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online ek sınavları ve kayıt takvimi açıkladı.

Buna göre, Açık Öğretim Lisesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme işlemleri, 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL ek sınavlar ise 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında online (çevrim içi) olarak düzenlenecek.

AÇIK LİSE EK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılım sağlayabilmektedir.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "https://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.