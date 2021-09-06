AÖL kayıtları başladı: 2021-22 Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖL kayıtları başladı: 2021-22 Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2021-2022 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün itibarıyla başladı. Peki Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün itibarıyla başladı.

Lise eğitimine açıktan devam etmek isteyen ve hali hazırda okumaya devam eden öğrenciler, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hakkında araştırmalarına başladı.

Yayınlanan kılavuza göre ilk kayıt sınav ücretleri de netleşti. Bu kapsamda, ''AÖL ilk kayıt ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Peki 2021-22 Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte detaylar...

AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi'nden (AÖL) yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, 06 Eylül 2021-03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.





AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerinden kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır.

2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden ''MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'' hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde ödemenin görünmemesi kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bu nedenle sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

AÖL İLK KAYIT NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır.

Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacak.

Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür.

Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir.

AÇIK LİSE İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için ''sınav ücretini'' ödemek zorundadır.

2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

İlk kayıt için yatırılan sınav ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.