AÖL online sınav giriş ekranı! AÖL sınavına nasıl giriş yapılır? AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta?

AÖL online sınav giriş ekranı! AÖL sınavına nasıl giriş yapılır? AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta?

AÖL sınavına nasıl giriş yapılacağı ve sınav tarihi ile saati merak ediliyor. AÖL sınavı 9 Aralık 2022 tarihinde bugün gerçekleşecek. Peki AÖL online sınavına nasıl giriş yapılır?

AÖL sınavı öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Açık öğretim kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. dönem sınavları online şekilde yapılacak. Online sınav uygulamasının tarihi ve saati, nasıl giriş yapılacağı merak ediliyor.

AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta?

AÖL 1. dönem sınavları 2022 yılı Aralık ayında gerçekleştirilecek. AÖL 1. dönem sınavları 21 Kasım 2022 tarihi saat 09.30 ile 23 Kasım 2022 tarihi saat 23:59 arasında gerçekleşecek. AÖL tarafından sınavların çevrim içi (online) olarak yapılacağı duyuruldu. Açık Öğretim Okulları'nda okuyan öğrenciler, sınavları Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

AÖL online sınavına nasıl giriş yapılır?

Online sınav çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler şeklinde gerçekleştirilecek. Ayrıca sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanmış olacak.

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AÖL sınav kuralları

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış fakat Açık Öğretim Liselerinden mezun olamamış (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri dâhil) öğrenciler 2021-4 Dönemi Online (Çevrim İçi) Ek Sınava dahil olabilecek. MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1.dönem online sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1.dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) dahil olabilecek.

SInava katılan öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

Öğrenciler, ayrıca cevap verdikleri soruya tekrar geri dönüş yapamayacaklardır.

Sınava dahil olan öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

Öğrenciler, istedikleri zaman zarfında sınavı bitirebilecekler.