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    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı..

    Binlerce açık lise öğrencisinin ter döktüğü 2. dönem online sınav sonuçları için gözler MEB’e çevrilmiş durumda. Öğrenciler, ‘AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusuna yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 18:15
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    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı..

    Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyen öğrenciler, 25-29 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

    'AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusuna yanıt aranırken konuyla ilgili MEB'den açıklama geldi.

    Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, 2021 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı..

    AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem online sınav sonuçları erişime açıldı.

    Açık lise öğrencileri, AÖL sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları veya öğrenci numaralarıyla birlikte şifreleri ile giriş yaparak öğrenilebilecek.

    AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı.. #1

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