AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖL 2. dönem sınavlarının 10 Mart'ta sona ermesinin ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 2022 MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları, 1-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Online olarak düzenlenen açık lise sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlar için geri sayıma geçti.

Lise eğitimini Açık Öğretim Lisesi sınavlarını vererek tamamlayan binlerce öğrenci, AÖL sınav sonuçlarını AÖL giriş ekranı sınav sonucu sorgulama ekranından öğrenebilecek.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden gerçekleşecek.

Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte 2022 MEB Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...

2022 AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 1. dönem sınav sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer vereceğiz.

AÖL sınav sonuçları, "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresi üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.