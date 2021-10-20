AÖL sınav tarihleri 2021-2022: MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖL sınav tarihleri 2021-2022: MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından AÖL sınav tarihleri, Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. Peki MEB 2021 AÖL sınavları ne zaman, online mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri, 20 Ekim Çarşamba günü yani bugün itibarıyla sona erecek.

AÖL kayıt süreci devam ederken kayıt işlemlerini tamamlayan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde 2021-2022 AÖL sınav tarihleri yer aldı.

Sınavları kaçırmak istemeyen öğrenciler, ''Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki MEB AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte 2021-2022 AÖL sınav tarihleri...

2021 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- 1. dönem sınavları, 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor.

Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.