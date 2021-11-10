AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2021 MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri

Öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürürken Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav tarihlerini açıkladı. Peki 2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri, binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor.

Açık öğretim sınavlarına hazırlanan öğrenciler, ''AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusuna yanıt arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin yeni eğitim öğretim yılına ait sınav takvimi yayınlandı.

Peki 2021 MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte 2021-2022 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

2021 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- 1. dönem sınavları, 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgeleri, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü sistem üzerinden yayınlanacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Okullarda yüz yüze eğitim sürecinin devam etmesi dolayısıyla sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor.

Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.