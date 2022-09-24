AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavı online mı yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavı online mı yapılacak?

2022-2023 eğitim öğretim döneminde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu..

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi Açık Lise sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı.AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimi ile belirleniyor.

Açık Öğretim Lisesi sınavına girecek adaylar konu hakkında aramalarına hız verdi.Açık Öğretim Lisesi sınavları için geri sayım başladı.

Peki Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak ve sınavlar online mı yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri hakkında merak edilen soruların cevabı..

AÖL sınav tarihleri

2022-2023 eğitim dönemi Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların yapılacağı tam tarihler MEB tarafından duyurulacak.

AÖL sınavı online mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 sınav uygulama takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı online olarak yapılacak.