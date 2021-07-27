AÖL telafi sınavı kaçta başlıyor, nasıl girilir? MEB AÖL telafi sınavı giriş ekranı

25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılan sınavlara katılamayan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için AÖL telafi sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Peki AÖL telafi sınavı kaçta başlıyor, nasıl girilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çeşitli nedenlerle 25 Şubat-1 Mart arasında gerçekleştirilen sınava katılamayan adaylar için online telafi sınavı düzenliyor.

Eğitimini açıktan tamamlayan on binlerce öğrenci, Açık Öğretim Lisesi telafi sınavları hakkında araştırmalar yapıyor.

AÖL telafi sınavına katılma hakkı bulunan öğrenciler, ''Açık Öğretim Lisesi (AÖL) telafi sınavına nasıl girilir, sınav kaçta başlıyor?'' gibi sorulara yanıt arıyor. Öte yandan sınavların ne zaman biteceği de merak ediliyor.

AÖL telafi sınavı giriş ekranı MEB internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Peki AÖL telafi sınavı kaçta başlıyor, nasıl girilir? İşte MEB AÖL telafi sınavı giriş ekranı...

AÖL TELAFİ SINAVINA KATILIM HAKKI OLANLAR KİMLER?

Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler telafi eğitimine katılacak.

Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.

AÖL TELAFİ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık lise telafi sınavının 27 Temmuz 2021 Salı günü saat 09:30'da başlayacağını bildirdi.

Sınav giriş ekranı saat 09:30 itibarıyla erişime açıldı ve 28 Temmuz saat 23:59'a kadar açık olacak. Öğrenciler AÖL sınavlarına şifre, T.C kimlik numarası veya öğrenci numarası ile bu saat aralığında katılım sağlayacak.

Sınav sonuçları ise yapılacak değerlendirmelerin ardından ilerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

AÖL TELAFİ SINAVINA NASIL GİRİLİR?

AÖL telafi sınav girişi daha önce yapılan online sınavlarda olduğu gibi "https://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresi girişi ile sağlanacak.