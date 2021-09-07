Ara sınıf nedir, ne demek? 2021-2022 KYK ara sınıf yurt başvurusu ne zaman, nereden yapılacak?

Ara sınıf nedir, ne demek? 2021-2022 KYK ara sınıf yurt başvurusu ne zaman, nereden yapılacak?

KYK yurt başvurularında çıkan ara sınıf seçeneği başvuruda bulunacak öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki ara sınıf nedr? 2021-2022 KYK ara sınıf yurt başvurusu ne zaman, nereden yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt yaptırmaya hak kazandıkları üniversiteleri öğrenen öğrenciler, yurt başvurularına dair araştırmalara başladı.

Üniversiteyi şehir dışında okuyacak olanlar, kalabilecekleri KYK yurtlarına ilişkin detayları sorgularken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt başvurularının başladığı duyuruldu.

Anak KYK yurt başvurularında çıkan ara sınıf seçeneği merak konusu oldu. Yurt başvurusu yapan öğrenciler, ''KYK yurt başvurularında ara sınıf nedir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki ara sınıf nedir, ne demek? 2021-2022 KYK ara sınıf yurt başvurusu ne zaman, nereden yapılacak? İşte detaylar...

ARA SINIF NEDİR, NE DEMEK?

KYK yurt başvurusu yaparken öğrenciler, Ara Sınıf ve ÖSYM butonuyla karşılaştı. Örgün eğitime 1 Haziran 2020 - 10 Eylül 2021 tarihleri arası kayıt yaptıran öğrenciler, ÖSYM butonunu tercih ediyor.

Ara sınıf butonunu ise '''okula kayıt tarihi 1 Haziran 2020 tarihinden önce olan öğrenciler'' işaretliyor.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye KYK'nın sosyal medya destek hesaplarından ve iletişim numaralarından ulaşılabiliyor.

KYK ARA SINIF YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Başvurular, 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.

10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile ülkemize eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.