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Ara tatil bitti: Öğrenciler yarın dersbaşı yapacak

Ara tatil bitti: Öğrenciler yarın dersbaşı yapacak MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından yarın okula başlayacak.