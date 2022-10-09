Ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kaç gün sürecek?

12 Eylül'de açılan okullar Kasım ayında ara tatile girmeye hazırlanıyor.Peki ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İşte cevabı..

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı.Milyonlarca öğrenci ve veli 2022 Kasım ayında verilecek ara tatil hakkında arama yapmaya başladı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yakından takip ettiği ve internette araştırmaya başladığı ara tatil tarihleri belli oldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak.

Ara tatilin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği merak uyandırdı.Peki ara tatil ne zaman başlıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı..

Ara tatil ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ilk ara tatil 14 Kasım ile 18 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

İkinci ara tatil ise 17 Nisan 20 Nisan 2023 tarihinde olacak.