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- Araştırma Görevlisi Maaşları 2022: Araştırma görevlileri ne kadar maaş alıyor?
Araştırma Görevlisi Maaşları 2022: Araştırma görevlileri ne kadar maaş alıyor?
- Haber Merkezi
- 04.01.2022 - 12:34
- Güncelleme : 04.01.2022 - 12:42
Türkiye'nin gündeminde memur ve emekli zamları var...
Aralık ayı enflasyonuyla birlikte, maaşların zam oranı belirlendi.
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını açıkladı.
Bu zamlarla birlikte meslek gruplarının yeni maaşları da merak konusu oluyor. Araştırma görevlisi maaşları ne kadar oldu, kaç lira zam gelecek araştırılıyor.
Peki araştırma görevlileri ne kadar maaş alacak? İşte araştırma görevlisi maaşları 2022...
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2022 NE KADAR?
Memurlara ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, yüzde 2,5'lik artışa gittiklerini belirtti. Böylece memurların maaş artış oranını 30,5'e çıktı.
8265 TL olan Üniversite araştırma görevlisi maaşları yapılan ek zamla birlikte 10785 TL'ye yükseldi.
Buna göre Araştırma görevlisi (7/1) maaşları 10785 TL'ye çıktı.