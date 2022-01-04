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Araştırma Görevlisi Maaşları 2022: Araştırma görevlileri ne kadar maaş alıyor?

Araştırma Görevlisi Maaşları 2022: Araştırma görevlileri ne kadar maaş alıyor?

Zam haberlerinin ardından üniversitelerde çalışan araştırma görevlileri de ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Peki 2022 araştırma görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?