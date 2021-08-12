Artıları ve eksileriyle: Mezuna kalmak mı, kalmamak mı?

Artıları ve eksileriyle: Mezuna kalmak mı, kalmamak mı?

Binlerce öğrenci üniversitede istediği bölüme yetecek puanı alamadığı için mezuna kalma seçeneğini değerlendiriyor. Peki mezuna kalmak nedir? İşte tüm yönleriyle mezuna kalma seçeneği...

Her sene binlerce öğrenci hedeflerine ulaşamadığı için bir sene daha üniversite sınavına hazırlanmak durumunda kalıyor.

Bunun dışında farklı nedenlerden dolayı hayal kırıklığı yaşayan ve kendisi için bir gelecek görmediği bölümde okumak istemeyen öğrenciler de eğitim hayatlarını ertelemeyi seçebiliyor.

Bu nokta "Mezuna bıraksam mı, mezuna kalmak nasıl olur, mezuna kalmanın avantajları ve dezavantajları" gibi detaylar da araştırılıyor.

Mezuna kalmak veya mezuna bırakmak, planladığınız hedefin tutturulaması durumunda ertesi seneye bırakmak manasına geliyor.

Kimileri için zaman kaybı olarak görülen 1 sene, kimileri için hayatlarını değiştirecek başarı yollarını süslüyor.

Peki mezuna kalmak nasıl bir seçenektir? İşte artıları ve eksileriyle karşılaşmanız muhtemel durumlar...

NEDEN MEZUNA KALMALISINIZ

Yeniden hazırlanmak için sizi bekleyen koca bir seneden daha iyi bir avantaj olabilir mi? Üstüne planlı ve programlı bir çalışma ile istediğiniz sonuçlara ulaşmak bir önceki seneye göre bile daha kolay olabilir. Ancak bu noktada, aynı hataları yapmamanız ve çizginizi bozmamanız önemli.

Artık daha bilinçli ve tecrübelisiniz. Aynı zamanda okul sınavları da bitti. Yani sadece hayalinizdeki üniversite için sınava odaklanabilir, tecrübelerinizi kazanımlara dönüştürebilirsiniz.

Hayatınız boyunca istemediğiniz bir mesleği yapmaktan da 1 senenizi daha feda ederek ömür boyu mutlu olacağınız bir bölüm okumak, paha biçilemez olacaktır. Yalnızda "üniversiteye gitmek" için tercih yapmayın, her sabah aynı istekle gitmek isteyeceğiniz bir iş için 1 sene daha ders çalışın.

Bilgilerinizin taze olması, üstüne daha kolay eklemenizi sağlayacaktır. Bu nedenle rakiplerinizi eleme şansınız da artacak.

Ancak tabii ki bu süreçte mücadele etmeniz gereken noktalar da olacak;

NEDEN MEZUNA KALMAMALISINIZ

Henüz yeni 18 olmuş birçok genç üniversiteye giderken mezuna kalanlar durumu kabullenemeyip mental sıkıntı yaşayabilirler. "Mezun psikolojisi" moduna girerek kendinizi kötü hissettiğiniz anlar olabilir. Ancak sabır ve azimle bunun üstesinden gelmeyi seçmelisiniz.

Bu süreç dahilinde ailelerin yaklaşımı ve desteği çok önemlidir. Geçirilecek sene içerisinde “niye kazanamadın, tekrar kazanamazsan ne yapacaksın” gibi ifadeler, moral bozucu sözler kullanılmamalıdır. Bu sebeple öğrenci ile ailenin süreç öncesi mutlaka uzlaşması gerekir.

Asosyalleşme eğilimi gelişebilir ve bu durumdan ötürü bıkkınlık oluşabilir. Genelde evde olmanın olumsuz sonuçlarından biri olan bu durum, akranlarının üniversite kazanması sonucu yeni yerler keşfetmesi ile hayal kırıklığı hissi yaratabilir. Bu anlamda mezuna kalmak bir yandan da cesaret isteyen bir seçenektir.

Gördüğünüz konular ile ilgili çalışmalar yapmak sizde bir rehavet oluşturabilir. Ancak bu rehavet en büyük düşmanınız haline gelmeden önce “ben bunu biliyorum” düşüncesinden hemen kurtulun.

Hayatınız için en doğru tercihi yapmanız dileğiyle...