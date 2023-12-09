Artvin'de çocuk nüfusu artan köyün okulu, 6 yıl sonra yeniden açıldı Ardanuç ilçesinde, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuk nüfusunun artması nedeniyle Güleş Köyü İlkokulunun kapıları 6 yıl aranın ardından yeniden hizmete açıldı.

AA & Ensonhaber

Artvin'in Ardanuç ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve 450 kişilik nüfusa sahip Güleş köyündeki ilkokul, 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci yetersizliği ve nitelikli eğitim imkanlarının olmaması nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.

Bu durum sonucunda, köydeki 2 öğrenci, taşımalı eğitimle ilçe merkezindeki okula devam etmek zorunda kaldı.

Çocuklar artınca köylüler okulun açılmasını istedi

Ancak Güleş köyü sakinleri, köydeki çocuk nüfusunun son altı yılda artması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak Güleş Köyü İlkokulu'nun tekrar açılması talebinde bulundu.

Yapılan değerlendirme sonucunda, okul tadilattan geçirilerek tekrar eğitim öğretime kazandırıldı. Şu an üç öğretmenin görev yaptığı okulda, 6'sı okul öncesi olmak üzere toplamda 21 öğrenci eğitim alıyor.

3 sınıfla 6 yıl sonra yeniden eğitim

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, köy okulunun 3 sınıfla 6 yıl sonra yeniden eğitim öğretime başladığını söyledi.

Eğitim politikaları doğrultusunda köy okullarını canlı tutmak, kapalı olanları da açmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Acar,

6 yıl önce öğrenci azlığı nedeniyle taşımalı eğitime geçilerek kapatılan okulu, bu yıl yeniden açtık. Çocuklarımızı evlerine en yakın okulda, en nitelikli eğitim öğretime kavuşturalım düşüncesiyle çalışıyoruz.

dedi.

"Öğretmenlerimiz gönüllü tayinle geldiler"

Acar, çocukların ve velilerin köy okulunun açılmasından son derece mutlu olduğunu ifade ederek,

Öğretmenlerimiz gönüllü olarak tayinle geldiler, burada çocuklarımıza sahip çıktılar. Şehir okulunda çocuklarımıza sunduğumuz her şeyi buradaki çocuklarımıza da sunuyoruz.

diye konuştu.

Çocukların, evlerine yürüme mesafesindeki okulda eğitim aldığını anlatan Acar, şunları kaydetti:

Köy okulunda öğretmen ve öğrenci olmanın güzelliklerinin başında çocukların kendi ortamından kopmadan yürüme mesafesinde, trafikte zaman kaybetmeden eğitim görmesi geliyor. Devletimizin politikaları doğrultusunda, öğrencimiz olan her yerde köy okullarımızı açacağız. Öğrencimiz yoksa da okul binalarını köy yaşam merkezi haline getirerek köylerin sosyal, kültürel, sanatsal ve spor etkinliklerine katkı sunacağız.

Sınıf öğretmeni Nurullah Demir ise köy okulunda görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Eğitim öğretimin başarılı şekilde devam ettiğini aktaran Demir,

Öğrencilerin en iyi eğitimi alması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. 8 üçüncü sınıf, 2 de dördüncü sınıf öğrencim var. Tüm öğrencilerimi yakından tanıyorum.

ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ve veliler durumdan memnun

Öğrencilerden Ebrar Kara, köylerindeki okulun açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Okula kolaylıkla ulaşabildiğini, artık yolda zaman kaybetmediğini belirten 3. sınıf öğrencisi Kara,

Sabah çok erken kalkmamıza gerek kalmıyor. Akşamları oyun oynamaya vaktimiz oluyor. Önceki sene okul servisiyle ilçeye gidiyordum. Oradaki okul da güzeldi ama burada açılması daha güzel oldu.

dedi.

Kerem Demirci ise köydeki ortamın, ilçedeki okul ortamından daha güzel olduğunu, serviste harcadıkları zamanın da kendilerine kaldığını anlattı.

Yusuf Emin Yıldız da "Burada derslerim geçen yıla göre daha iyi, daha iyi öğreniyorum. Huzurluyum ve muyluyum." diye konuştu.

Velilerden Nurettin Acar ise okulun yeniden açılmasına köy halkı olarak çok sevindiklerini vurgulayarak,

Çocuklar küçük olduğu için servisle buradan ilçeye gitmek onları yoruyordu. Arabada uyuyan çocuklar oluyordu. Şimdi okulumuz yeniden açıldı. Yetkililere teşekkür ediyorum. Öğrencimiz de var. İyi ki okul açıldı.

değerlendirmesinde bulundu.