Yüz yüze eğitimin başlamasına kısa bir süre kala, aşı olmayan öğrencilerin okula gidip gidemeyeceği merak ediliyor. Peki aşı olmayan öğrenci okula gidebilecek mi? PCR testi öğrencilere zorunlu mu?

2021-2022 yeni eğitim öğretim dönemi, 6 Eylül'den itibaren yüz yüze olacak şekilde balşıyor.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla öğretmenler başta olmak üzere öğrenciyle temas halinde olan okul çalışanlarının aşı olmaları, aşı olmayı tercih etmeyenlerin ise haftada 2 kez PCR testi yaptırmaları bekleniyor.

Tam da bu noktada milyonlarca veli, bu uygulamanın öğrenciler için geçerli olup olmadığını merak ediyor.

Yüz yüze eğitimin başlamasına kısa bir süre kala, aşı olmayan öğrenciler okula gidebilecek mi? PCR testi öğrencilere zorunlu mu? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...

AŞI OLMAYAN ÖĞRENCİ OKULA GİDEBİLECEK Mİ?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimin tam zamanlı ve tüm kademelerde başlatılmasına ilişkin detayları paylaştı.

Yüz yüze eğitim döneminin başlamasıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceğinin hatırlatılarak öğrencilere yönelik böyle bir uygulamanın olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Özer, şöyle konuştu:

"Kamuoyunda bu konuda dezenformasyon söz konusu. Öncelikle net olarak ifade etmek isteriz ki öğrencilerimize yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Burada kılavuzda da yer aldığı şekliyle sadece öğretmenlerimiz değil servis şoförlerinden, servislerde görevli yardımcı personel, okullardaki idari personel, kantin ve yemekhane çalışanlarına kadar eğitim-öğretim ortamına dahil olan tüm çalışanlarımız aşı olmak istiyorlarsa aşı olacaklar. Aşı zorunlu değil, süreç gönüllülük esasına göre işliyor. Öğrencilerimiz ile bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı olmayacaklarsa haftada 2 defa PCR testi yaptırma zorunluluğu var." Dünyadaki veriler, çocuklardan yetişkinlere bulaş oranının, yetişkinlerden çocuklara bulaş oranına göre çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla eğitim öğretimi sürdürebilmemiz için öğrencilerimizi korumamız gerekiyor. Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime devam etmeleri için her türlü önlemi almak zorundayız."





PCR TESTİ VELİLERE ZORUNLU MU?

Velilerin PCR test sonuçlarının kontrol edilmeyeceğini dile getiren Özer, "Tabii velilerden istirhamımız aşılarını olmaları." dedi. Velilerle ilgili bir izleme, takibin kesinlikle olmayacağının altını çizen Bakan Özer, tüm veli, öğretmen ve eğitim çalışanlarına aşı olmaları çağrısında bulundu.