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- ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri 2022: ATA AÖF bahar dönemi telafi sınavları ne zaman?
ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri 2022: ATA AÖF bahar dönemi telafi sınavları ne zaman?
- Haber Merkezi
- 08.06.2022 - 14:58
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavları, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlendi.
Toplam 3 oturumda gerçekleşen ATA AÖF bahar dönemi yarıyıl sonu (final) sınav sonuçları, 7 Haziran 2022 tarihinde açıklandı.
Final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri gündemdeki yerini aldı.
Final sınavlarından geçer not alamayan ve bütünlemeye kalan öğrenciler, 2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavlarının yapılacağı tarihi araştırıyor.
Peki, ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2021-2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF telafi sınavı takvimi...
2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavları, 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak.
ATA AÖF üç ders sınavı ise 7 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.