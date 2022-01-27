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    • ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı? 2021-22 ATA AÖF telafi sınavı giriş belgesi alma ekranı

    ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı? 2021-22 ATA AÖF telafi sınavı giriş belgesi alma ekranı

    ATA AÖF bütünleme sınavına kısa bir süre kala sınava nerede katılacaklarını öğrenmek isteyen öğrenciler, ''2021-2022 ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 14:41
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    ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı? 2021-22 ATA AÖF telafi sınavı giriş belgesi alma ekranı

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavları, 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

    ATA AÖF bütünleme sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, sınava kısa bir süre kala sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerine yönelik araştırmalarını hızlandırdı.

    Sınav öncesi AÖF sınav giriş belgeleri resmi internet sayfasında yayınlanacak. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu öğrenebilecek.

    Peki ATA AÖF telafi sınavı yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 2021-2022 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte 2021-2022 ATA AÖF telafi sınav giriş belgesi alma ekranı...

    ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı yerleri, henüz açıklanmadı.

    Sınav giriş belgesinin ocak ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

    2021-2022 ATA AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ


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