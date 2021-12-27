ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF soruları ve cevapları yayınlandı!

ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF soruları ve cevapları yayınlandı!

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları, 25-26 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki 2021 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavları, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplamda üç oturumda tamamlanan final sınavlarının ardından sınavlara giren ve başarılı olup olmadığını merak eden açıköğretim öğrencileri, ATA AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları için geri sayıma geçti.

Sınavların ardından kurum tarafından yapılan açıklamada, ATA AÖF sınav sorularının ve cevaplarının yayınlandığı duyuruldu.

Peki ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınavı soruları ve cevapları nereden, nasıl görüntülenir? İşte 2021-2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi...

2021 ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

ATA AÖF vize sınavları, 20-21 Kasım tarihleri aralığında tamamlanmıştı. Sonuçlar ise 1 Aralık’ta erişime açılmıştı.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ATA AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

''Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan çarşamba günü (29 Aralık 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.''

Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için https://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf pdf adresini tıklayınız.