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- ATA AÖF final sınavı tarihleri: 2021-2022 ATA AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman?
ATA AÖF final sınavı tarihleri: 2021-2022 ATA AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman?
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 15:05
- Güncelleme : 01.12.2021 - 15:09
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavları, 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlendi.
Toplamda üç oturumda tamamlanan ara sınavların ardından sınavlara giren ve başarılı olup olmadığını merak eden binlerce açıköğretim öğrencisi, ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları için geri sayıma geçti.
Öte yandan Aralık ayına girilmesiyle birlikte ATA AÖF güz dönemi final sınavı tarihleri de merak konusu oldu.
Peki ATA AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021-2022 ATA AÖF güz dönemi final sınavı tarihleri...
2021-2022 ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavları, 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Bütünlemeler ise 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.
İşte, ATA AÖF akademik takvimi:
- Bahar Dönemi Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme): 14-20 Şubat 2022
- Ders Kayıtları (Mazeretli): 21-27 Şubat 2022
- Dersler: 21 Şubat-27 Mayıs 2022
- Ara Sınav: 9-10 Nisan 2022
- Final Sınavları: 28-29 Mayıs 2022
- Bütünleme: 2-3 Temmuz 2022 2021-2022
- Mezuniyet Üç Ders Sınavları: 7 Ağustos 2022