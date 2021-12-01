ATA AÖF final sınavı tarihleri: 2021-2022 ATA AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman?

2021-2022 ATA AÖF ara sınavların tamamlanmasının ardından gözler final sınavı tarihlerine çevrildi. Peki ATA AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman? İşte 2021-2022 ATA AÖF final sınavı tarihleri...

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavları, 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlendi.

Toplamda üç oturumda tamamlanan ara sınavların ardından sınavlara giren ve başarılı olup olmadığını merak eden binlerce açıköğretim öğrencisi, ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları için geri sayıma geçti.

Öte yandan Aralık ayına girilmesiyle birlikte ATA AÖF güz dönemi final sınavı tarihleri de merak konusu oldu.

Peki ATA AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021-2022 ATA AÖF güz dönemi final sınavı tarihleri...

2021-2022 ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavları, 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Bütünlemeler ise 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

İşte, ATA AÖF akademik takvimi: