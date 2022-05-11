ATA AÖF final sınavı tarihleri 2022: ATA AÖF yarıyıl sonu sınavları ne zaman yapılacak?

ATA AÖF final sınavı tarihleri 2022: ATA AÖF yarıyıl sonu sınavları ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri, final sınavları için geri sayıma geçti. Peki ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 AÖF yarıyıl sonu sınav tarihleri...

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi vize sınavları, 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlendi.

Ara sınavların tamamlanmasının ardından 2022 ATA AÖF yarıyıl sonu sınav tarihleri, öğrencilerin gündemindeki yerini aldı.

Peki 2022 ATA AÖF yarıyıl sonu sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF final sınavı giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 2022 ATA AÖF final sınavı tarihleri...

2022 ATA AÖF final sınavları ne zaman, giriş belgeleri yayınlandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı final sınavları, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

ATA AÖF sınav giriş belgeleri, öğrencilerin seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek. Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecek.

Ancak ATA AÖF final sınavı giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. ATA AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.