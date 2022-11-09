ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? 2022 ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? 2022 ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılacak olan öğrenciler "ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?" sorusunu merak ediyor.

Atatürk Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik takvimini yayınladı. Öğrenciler "ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Adaylar dönem içerisinde yapılacak vize ve final sınavlarına katılmayı bekliyor. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?

ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Başarısız olan öğrenciler için ise telafi sınavları organize edilecek. 2022 yılının Kasım ayına girilmesi ile beraber ATA AÖF sınav tarihleri sorgulanmaya başlandı. ATA AÖF sınav giriş belgesi internet üzerinden adayların erişimine açılacak ve üzerinde adayların sınava girecekleri salon, sıra numarası ve okul yer alacak.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından ATA AÖF sınav yerleri henüz erişime açılmadı. Ancak yayınlandığında, sınav giriş belgeleri, obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca yapılacak olan sınavlardan 10 gün önce sınav yerlerinin ilan edilmesi beklenmekte. Yine sınav giriş belgesinde adayın fotoğrafı, sınavın yapılacağı okulun adı ve açık adresi de bulunuyor olacak.

Atatürk Üniversitesi akademik sınav takvimi

Güz dönemi ara sınav takvimi;

I.Oturum 26 Kasım 2022 Saat: 09:30

II.Oturum 26 Kasım 2022 Saat : 14:00

III.Oturum 27 Kasım 2022 Saat: 15:00

Güz dönemi final takvimi;

I.Oturum 07 Ocak 2023

II.Oturum 07 Ocak 2023

III.Oturum 08 Ocak 2023