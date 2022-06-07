ATA AÖF sınav sonuç tarihi 2022: ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuç tarihi 2022: ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde tamamlandı. Sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki 2022 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavları, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplamda üç oturumda tamamlanan ATA AÖF bahar dönemi yarıyıl sonu (final) sınavlarının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı.

Söz konusu sınava giren ve başarılı olup olmadığını merak eden açıköğretim öğrencileri, ATA AÖF final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacaığını sorguluyor.

Peki ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi...

2022 ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022 ATA AÖF bahar yarıyılı final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

ATA AÖF bahar yarıyılı vize sınavları, 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılmış ve sonuçlar 15 Nisan 2022 Cuma günü açıklanmıştı.

Buna göre ATA AÖF final sınavı sonuçları için beklentiler bu hafta içinde ilan edileceği yönünde...





ATA AÖF'ten bütünleme sınavı açıklaması

"Değerli Öğrencilerimiz, 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır. Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır. https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da yapılmaktadır. Sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır. Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz."