ATA AÖF sınav tarihleri 2022: ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı. Peki, ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte 2022 ATA AÖF sınav tarihleri.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme süresi, 6 Mart tarihine kadar uzatıldı.

Öğrenciler, online başvuru ve ATA AÖF kayıt işlemlerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecek.

Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları için geri sayıma geçti.

''ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusuna yanıt aranırken Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı.

ATA AÖF akademik takvimine göre; vize ve final sınavlarının uygulanacağı tarih belli oldu. Peki, ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak, yüz yüze mi, online mı? İşte 2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri...

2022 ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF dönem sonu (final) sınavları, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde, bütünleme sınavı ise 02-03 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF üç ders sınavları ise 07 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

ATA AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ, NASIL OLACAK?

ATA AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili henüz duyuru paylaşılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.