ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı açıklanmadı mı merak ediyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

11 Eylül'de açıklanan AÖF yaz okulu sınavları, 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleşmişti. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları hala açıklanmış değil. Öğrenciler bir an evvel sonuçların ilan edilmesini beklerken haber almak için ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? diye soruyor.

ÜNİVERSİTEDEN DUYURU YAPILDI MI?

ATA AÖF sonuçları için gözler Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde... 9 Eylül'de son bulan sınavın ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu... Peki üniversiteden duyuru geldi mi?

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sonuçları henüz açıklanmış değil. Bu hafta içinde üniversiteden bir duyuru gelmesi bekleniyor.

ATA AÖF SINAV DUYURULARI

2019-2020 yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı,

ATA AÖF'ten yapılan açıklamada "Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan bugün (10 Eylül 2020) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz." dendi