ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı: 2021 OBS ATA UNİ sınav sonucu sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) mezuniyet üç ders sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2021 OBS ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı..

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Üç Ders Sınavı 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü 09.00 - 22.00 saatleri arasında online olarak yapıldı.

7 bin 139 öğrencinin online (çevrimiçi) olarak katılım sağladığı sınavın tamamlanmasının ardından 2021 ATA AÖF üç ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilirken beklenen açıklama geldi.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, mezuniyet üç ders sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşılacağı bildirildi.

Öğrenciler, sınav sonuçlarına kullanıcı adı yada T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişecek. Söz konusu sınavdan başarı ile geçenler mezuniyet işlemlerine 16 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak.

İşte, 2021 OBS ATA AÖF üç ders sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ATA AÖF üç ders sınav sonuçları, 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü erişime açıldı. 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü 09.00 - 22.00 saatleri arasında online olarak gerçekleşen 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden yayınlandı. Sınav sonuçlarına itirazlar Çarşamba (18 Ağustos 2021) günü saat 23:59’a kadar yapılacak.

Mezun olmayı bekleyip sınava katılım sağlayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonuçlarını obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulayabilecek.





SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR NASIL YAPILACAK?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler, Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan ''Sonuç İtirazı'' butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Çarşamba (18 Ağustos 2021) günü saat 23:59’a kadar iletebilecek.

Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacak.





MEZUNİYET İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR MEZUNİYET İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Üniversitenin internet sitesinden mezuniyet işlemleri hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Final sınavları sonucunda diploma almaya hak kazanan öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri Fakültemiz tarafından tamamlanarak diplomaları, OBS de kayıtlı adreslerine PTT kargo ile gönderilecektir. Bu süreçte öğrencilerimizin OBS de bulunan evrak teslim adreslerini güncellemeleri gönderim sürecinin aksamaması açısından önem arz etmektedir. Bunun dışında diploma gönderimi veya mezuniyet işlemlerinin başlatılması ile ilgili herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir.

Fakültemiz Çocuk Gelişimi ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programları ile Sağlık Yönetimi ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama Programları mezunlarımızın diplomaları Erzurum Sağlık İl Müdürlüğünce tescil edilmektedir. Diplomalar, Fakültemiz tarafından hazırlanarak ilgili kuruma iletilecektir. Tescil edilerek Fakültemize ulaşan diplomalar öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtlı adreslerine bekletilmeksizin gönderilecektir.

Mezuniyet işlemleri tamamlanan öğrencilerimiz E-Devlet Kapısı üzerinden alacakları elektronik imzalı mezuniyet belgesini iş, sınav vb. başvurularında kullanabilirler.