ATA AÖF vize sınavı sonuç tarihi 2022:ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sınavı sonuç tarihi 2022:ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları, 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki 2022 ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi vize sınavları, 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlendi.

Toplam 3 oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilen sınavın ardından ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı.

Akabinde sınava katılım sağlayan öğrenciler, gözlerini ATA AÖF vize sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi.

Peki ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2022 ATA AÖFara sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

2022 ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

2022 ATA AÖF vize sınavı sonuç tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

ATA AÖF güz dönemi vize sınavları 20-21 Kasım tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise 1 Aralık tarihinde açıklandı. Buna göre, ATA AÖF vize sınavı sonuçlarının 20 Nisan'dan sonra açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF dönem sonu (final) sınavları, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde, bütünleme sınavı ise 02-03 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. ATA AÖF üç ders sınavları ise 07 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.