ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, yüz yüze mi? ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama

ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, yüz yüze mi? ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Peki ATA AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak? İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı, 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30'da düzenlenecek.

Binlerce adayın merakla beklediği sınavın şekline ilişkin detaylar, Atatürk Üniversitesi tarafından paylaşıldı.

Öğrencilerin, yaz okulu sınavına girebilmek için sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesinin yanında bulundurması gerekecek.

Peki ATA AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi olacak? İşte ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

ATA AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

ATA AÖF resmi sayfasında yapılan duyuruya göre, yaz okulu sınav giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr sitesinde erişime açıldı.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu sınavının 12 Eylül Pazar günü yüz yüze olacağını bildirdi.

Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

''2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30’da 81 ilimizde yüz yüze yapılacaktır.''





ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SÜRESİ NE KADAR?