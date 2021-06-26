ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2021

Final sınavlarının bitmesinin ardından öğrenciler, 2021 ATA AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri hakkında araştırmalarına başladı. Peki ATA AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), yaz okulu için öğrencilerden toplamda 5 ders seçmeleri gerektiğini duyurdu.

Bu duyurunun ardından ATA AÖF online final sınavlarından geçer not alamayan öğrenciler, 2021 ATA AÖF yaz okulu hakkında araştırmalarına başladı.

Dönemin uzamasını istemeyen AÖF öğrencileri, yaz okulu kayıt tarihleri ne zaman başlıyor? ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

Peki ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte 2021 ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri...

2021 ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim öğretim yılı ATA AÖF yaz okulu ders kayıt işlemleri, 2 Ağustos-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, yaz okulunda açılan önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en çok beş derse kayıt yaptırabilir.

Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak, 200 TL'dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 400 TL'dir.

Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alıp başarısız olduğu (FF harf notu aldığı) ve/veya hiç almadığı derslerden en fazla 5 (beş) ders seçebilir.

2021 ATA AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yer alan sınav takvimine göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ATA AÖF yaz okulu dersleri, 9 Ağustos ile 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yine takvimde yer alan bilgilere göre, ATA AÖF yaz okulu sınavları, 12 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2021 ATA AÖF yaz okulu sınavlarının online mı yüz yüze mi olacağı henüz belli değil. Sınavların yapılma şekli, koronavirüs pandemisinin Eylül ayında ne durumda olduğu değerlendirildikten sonra belirlenecek. Şartların el vermesi halinde sınavlar yüz yüze yapılacak.

Üniversitenin resmi web sitesi üzerinden açıklama geldiği zaman haberimizde detaylara yer vereceğiz.