AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2021 AÖF AUGİS sınav ücretleri için geri sayım!

AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2021 AÖF AUGİS sınav ücretleri için geri sayım!

Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu olarak görev alan vatandaşlar, AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? sorusuna yanıt merak ediyor.

Açıköğretim sınavlarının başlamasıyla birlikte sınavlarda salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu olarak görev alan öğretmenlerin alacağı ücret de açıklandı.

Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler, 12 Kasım 2021 tarihinde AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulundu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde yüz yüze gerçekleştirildi.

Sınavda gözetmenlik yapan öğretmenler, AUGİS (Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi) sınav görevli ücretlerini ve yatırılacağı tarih hakkında araştırmalarına başladı.

Peki, AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? 2021 AÖF AUGİS sınav ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

AUGİS SINAV GÖREVİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav görevlilerine ödenecek ücret miktarları şu şekilde;

Bina Sınav Sorumlusu: 280 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL

Salon Başkanı: 200 TL

Gözetmen: 170 TL

AUGİS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

AÖF güz dönemi final sınavlarında görev alan kişilere, sınav ücretlerinin ne zaman ödeneceğine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görevli ücretlerine dair detaylar, https://augis.anadolu.edu.tr/#!/ üzerinden takip ediliyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması durumunda tüm detaylar haberimizde yer alacak.