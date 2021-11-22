AUGİS sınav görev ücretleri 2021 ne kadar? AUGİS gözetmen, bina sorumlusu ve salon başkanı...

AUGİS sınav görev ücretleri 2021 ne kadar? AUGİS gözetmen, bina sorumlusu ve salon başkanı...

Açıköğretim sınavlarında salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu olarak görev alan görevliler tarafından AUGİS sınav ücretlerinin ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı araştırılıyor.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Açıköğretim ve uzaktan eğitim kademelerinde de yüz yüze ara sınav dönemi başladı.

Öğretmenlere ek gelir kapısı olan sınavlarda bina sorumlusu, salon başkanı ve gözetmen görevleriyle güvenlik ve denetim sağlanıyor. Bu çerçevede, 2021 yılında AUGİS sınav ücretlerinin ne kadar olacağı ve görevli kişilerin hesaplarına ne zaman yatacağı araştırılıyor.

AUGİS (Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi) aracılığıyla duyurulan güncel sınav ücretleri belli oldu. Peki, AUGİS sınav ücreti ne kadar 2021? Ne zaman yatar? İşte detaylar...

AUGİS SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETİ

Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler 12 Kasım 2021'de AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulundu. Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı.

Buna göre;

Bina Sınav Sorumlusu: 280 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL

Salon Başkanı: 200 TL

Gözetmen: 170 TL

2022 SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

Henüz 2022 yılının sınav görevli ücretleri açıklanmadı. Yeni yıl ile birlikte öğretmenlerin ek gelir kaynaklarından birisi olan sınavlarda görev alan öğretmenlerin alacakları ücretler belirlenecek.