AUZEF ara sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 İÜ AUZEF bahar dönemi vize sınavı tarihleri

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi vize sınavlarına kısa bir süre kala öğrenciler, AUZEF sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki 2022 AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi vize sınavları için geri sayım başladı.

İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan 2021-2022 takvimine göre; AUZEF bahar dönemi ara sınavları, 16-17 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Sınav merkezi tercihinde bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Sınavlara katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini de içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekecek.

Bu noktada sınava katılım sağlayacak adaylar, AUZEF sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor.

Peki AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2022 AUZEF bahar dönemi vize sınavı giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl ve nereden alınır? İşte 2022 AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı...

2022 AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav giriş belgeleri, henüz yayınlanmadı.

12-13 Şubat'ta düzenlenen telafi sınavı giriş belgesi, 8 Şubat tarihinde yayınlanmıştı. Buna göre bahar dönemi ara sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta önce yayınlanması bekleniyor.

AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile https://sinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.



