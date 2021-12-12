AUZEF bitirme sınavı giriş belgesi alma ekranı: 2021 AUZEF final sınavı yerleri nasıl öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavı giriş belgesi kurum tarafından yayınlandı. Peki 2021 AUZEF final sınavı yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2021 AUZEF bitirme sınavı giriş belgesi alma ekranı...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre, AUZEF bitirme sınavları, 18-19 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek. Sınavlara katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini de içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekecek.

Bu noktada öğrenciler, sınava kısa bir süre kala ''2021 AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?'' sorusuna yanıt ararken İstanbul Üniversitesi, AUZEF sınav giriş belgelerinin açıklandığını duyurdu.

Peki AUZEF bitirme sınavı yerleri nasıl öğrenilir? 2021 AUZEF bitirme sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2021 AUZEF bitirme sınavı giriş belgesi alma ekranı...

2021 AUZEF BİTİRME SINAVI YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

18-19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak AUZEF bitirme sınavlarına ait sınav giriş belgeleri, 11 aralık 2021 Cumartesi günü yayınlandı.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak erişebilecek.

Sınav giriş belgeleri, her sınav oturumunda sınav bina ve salon girişlerinde kontrol edileceği için öğrencilerin yanında bulunmak zorundadır. Sınav bina ve salonlarına giriş için sınav giriş belgesi üzerinde yazan kurallara uyulmalıdır.



