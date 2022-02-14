AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF telafi sınavı sonuç tarihi 2022

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki 2022 AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavları, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde tamamlandı.

Toplamda 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler, gözlerini AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi.

2022 AUZEF telafi sınavı sonuçları, İstanbul Üniversitesi tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrası istanbul.edu.tr'den ilan edilecek.

Peki AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2022 AUZEF telafi sınavı sonuç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınavları, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi. Toplamda dört oturumdan oluşan AUZEF bütünleme sınavlarının ardından sınav sonuçları için araştırmalar başladı. Ancak AUZEF bütünleme sınavı için sonuç tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı.

İlk dönem yapılan AUZEF sınavları, 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti. Geçen dönem baz alındığında, sınav sonuçlarının 25 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF bahar dönemi ara sınavları, 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde, final sınavları ise 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.