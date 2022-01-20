AUZEF bütünleme sınavı tarihi 2022: AUZEF telafi sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak?

AUZEF bütünleme sınavı tarihi 2022: AUZEF telafi sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavlarının yapılacağı tarih açıklandı. Peki 2021-2022 AUZEF telafi sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavları için geri sayım devam ediyor.

22 -23 Ocak 2022 tarihlerinde yapılması planlanan AUZEF bütünleme sınavları için bekleyiş devam ederken bir son dakika açıklaması gelmişti.

Fakülteden yapılan açıklamada, AUZEF güz dönemi telafi (bütünleme) sınavlarının, mevcut ve devam edeceği ön görülen olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiği bildirilmişti.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), bugün bir açıklama daha yaptı ve sınavların yapılacağı tarihi duyurdu.

Açıklamanın ardından telafi sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, 2021-2022 AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki 2021-2022 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2021-2022 AUZEF telafi sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? İşte AUZEF'in açıklaması...

2021-2022 AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, ONLİNE MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), güz dönemi telafi (bütünleme) sınavları için duyuru yayınlandı.

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yapılan duyuruda, ''Olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamanız ve akademik takvimimizin aksamaması için Güz Dönemi Telafi (Bütünleme) Sınavının 28 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında çevrim içi yapılmasına karar verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

Buna göre, AUZEF güz dönemi telafi (bütünleme) sınavları, 28 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında online olarak yapılacak.