AUZEF bütünleme sınavı tarihleri 2021-2022: AUZEF güz dönemi telafi sınavları ne zaman?

Bitirme sınavlarından geçer not alamayanlar gözlerini 2021-2022 AUZEF bütünleme sınavı tarihlerine çevirdi. Peki AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 AUZEF bütünleme sınavı tarihleri.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi bitirme sınavları, 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlendi.

Toplam 4 oturumda gerçekleşen final sınavlarının ardından sınava katılım sağlayan adayların merakla beklediği AUZEF sınav sonuçları da erişime açıldı.

Final sonuçlarından geçer not alamayan öğrenciler, gözlerini 2021-2022 AUZEF güz dönemi telafi sınavlarının yapılacağı tarihe çevirdi.

AUZEF, güz dönemi telafi sınavı (bütünleme) sınav merkezi tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılan yazılı duyuruda, ''2021-2022 Güz Yarıyılı Telafi Sınavı (Bütünleme) Sınav Merkezi Tercih İşlemleri Başladı.'' ifadelerine yer verildi.

Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak, kimler girebilecek? AUZEF telafi sınavı yerleri ne zaman açıklanır? İşte 2021-2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı takvimi…

2021-2022 İÜ AUZEF FİNAL SINAVI TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavı 22 -23 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak.

Sınav öncesi öğrenciler, 2021 – 2022 Güz Yarıyılı Telafi Sınavı (Bütünleme) Sınav Merkezi Tercih İşlemlerini gerçekleştirebiliyor.

AUZEF yayınladığı yazılı duyuruda "Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) Sınavı için, Bitirme (Final) sınavında yapmış olduğunuz sınav yeri tercihiniz geçerlidir. Telafi sınavı için sınav yeri tercihi değişikliği yapmak istiyorsanız 02 Ocak 2022 – 04 Ocak 2022 (Saat 13:00’a kadar) tarihlerinde https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden sınav yeri tercih değişikliği yapabilirsiniz.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavına, Güz Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavı sonunda yapılan değerlendirmeden FF, DD ve DC notu aldığınız derslerinizden girebilirsiniz." ifadelerini kullandı.





AUZEF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF sınav giriş belgesi online olarak alınıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarına girecek olan öğrenciler sınav yerlerini giriş belgeleri ile öğrenebiliyorlar.

Sınav tarihine kısa bir süre kala (sınav tarihinden 7 gün önce) payşlaşılan AUZEF sınav giriş belgesi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden alınabiliyor.



AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde, final sınavları ise 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak. AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.