AUZEF bütünleme sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? AUZEF'ten açıklama geldi!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için duyuru yayınlandı. Akabinde, ''AUZEF sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?'' sorusu gündemde yerini aldı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavları için geri sayım devam ediyor.

22 -23 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak olan AUZEF bütünleme sınavları için bekleyiş devam ederken bir son dakika açıklaması geldi.

Açıklamanın ardından telafi sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, 2021-2022 AUZEF telafi sınavları ertelendi mi, iptal mi oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki 2021-2022 AUZEF bütünleme sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte AUZEF'in açıklaması...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI ERTELENDİ Mİ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları için duyuru yayınlandı.

Normal şartlar altında 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan AUZEF bütünleme sınavı, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. AUZEF bütünleme sınavı yeni tarihi ilerleyen günlerde duyurulacak.

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

“Mevcut ve devam edeceği ön görülen olumsuz hava şartları nedeniyle 22-23 Ocak 2022 tarihinde yapılması planlanan telafi (bütünleme) sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Sınavın yapılacağı tarih, hava şartları göz önünde bulundurularak en kısa sürede duyurulacaktır.”





AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AUZEF geçtiğimiz günlerde sınavı online mi yoksa yüz yüze mi yapılacağı hakkında şu şekilde bir açıklamada bulundu.

“Değerli Öğrencilerimiz,

Bazı basın yayın organlarında fakültemize ait telafi sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavları daha önce duyurulduğu üzere 22 – 23 Ocak 2022 tarihlerinde gözetimli olarak yüz yüze yapılacaktır. Fakültemiz ile ilgili duyurular için lütfen web sayfamız dışındaki kaynaklara itibar etmeyiniz.”

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

AUZEF telafi sınavına ait sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Sınav giriş belgelerinizi https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.