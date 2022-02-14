AUZEF ders seçimi tarihleri 2022: AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-22 bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, bugün itibarıyla başladı. Peki 2022 AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte 2022 AUZEF ders seçimi tarihleri.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Kılavuzu, geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Yayınlanan kılavuzda, AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerinin yanı sıra "Ders Ekle-Sil" ve "Üstten Ders Alma" tarihleri de yer almıştı.

Kılavuza göre; AUZEF kayıt yenileme işlemleri, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü itibarıyla başlası ve 18 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek.

Eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler ise AUZEF kayıt yenileme işlemlerinin ve ders seçimlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor.

Peki 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte 2021-2022 AUZEF bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu...

2022 AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14 -18 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.

Dersler seçimleri ise 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında ödeme yapıldıktan sonra; 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde Fakülte tarafından yapılacak.

Ders seçimleri ise 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında ödeme yapıldıktan sonra; 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022 bahar dönemi dersleri, 28 Şubat 2022 tarihinde başlayacak ve 3 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.

AUZEF BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AUZEF kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir. AKSİS sistemine (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. AUZEF kayıt yenileme ücreti, her dönem için 400 TL olrak belirlenmiştir.