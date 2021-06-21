10-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen İÜ AUZEF bahar yarıyılı bitirme sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim fakültesi öğrencileri, 10-19 Haziran tarihleri arasında yapılan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar yarıyılı bitirme sınav sonuçları için bekleyişe geçti.

2021 yılı bahar dönemi final sınavları, 10-19 Haziran tarihleri arasında online sistem üzerinden gerçekleştirilmişti. Sistemin kapanmasının ardından İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündeme taşındı.

Peki AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak yapılmasına karar verilen 2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavı 10-19 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavı sonuçları ilk olarak aos.istanbul.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları'' alanına aktarılacak.

Öğrenciler, aos.istanbul.edu.tr adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile beraber giriş yaparak final sınavı sonuçlarını öğrenebilecek. Final sınavlarının açıklanma tarihi ise henüz netleşmedi.