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AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF final sınavı online mı?

AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF final sınavı online mı?

AUZEF final sınavının yapılacağı tarih ve sınavın online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak uyandırdı. İşte AUZEF final sınavı hakkında merak edilenler..