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    AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF final sınavı online mı?

    AUZEF final sınavının yapılacağı tarih ve sınavın online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak uyandırdı. İşte AUZEF final sınavı hakkında merak edilenler..
    • 14.12.2022 - 12:29
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    AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF final sınavı online mı?

    AUZEF final sınavlarının ne zaman yapılacağı sorusu son günlerde sıklıkla gündeme geliyor.. Sınava girecek adaylar sınav tarihini araştırıyor.

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı vize sınavları 12 Kasım - 13 Kasım tarihlerinde yapıldı.

    Peki, AUZEF  final sınavları ne zaman yapılacak? İşte AUZEF final sınavlarının yapılacağı tarih..

    AUZEF sınavı ne zaman?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı final sınavları 24 Aralık - 25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    AUZEF sınavı online mı?

    AUZEF final sınavlarının yüz yüze yapılması bekleniyor.


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