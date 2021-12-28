AUZEF final sınavı sonuç sorgulama ekranı: 2021 AUZEF bitirme sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

18-19 Aralık'ta yapılan İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi bitirme sınavı sonuçları açıklandı. Peki 2021 AUZEF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? AUZEF final sınavı sonuç sorgulama ekranı...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi bitirme sınavları, 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplam 4 oturumda gerçekleşen final sınavlarının ardından sınava katılım sağlayan adaylar, AUZEF bitirme sınavı sonuçları için geri sayıma geçti.

Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, AUZEF bitirme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt ararken İstanbul Üniversitesi sonuçların açıklandığını duyurdu.

Peki AUZEF güz dönemi final sınavı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? AUZEF sınava ve sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? İşte 2021-2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavı sonuç sorgulama ekranı...

2021 AUZEF BİTİRME SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşen bitirme sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21

– Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır. Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır. Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.

Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz. Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ ve SINAV İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir.

Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi telafi sınavları, 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde, final sınavları ise 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.