- Haberler
- Eğitim Haberleri
- AUZEF final sınavı tarihleri 2021-2022: AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman?
AUZEF final sınavı tarihleri 2021-2022: AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman?
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 14:42
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi vize sınavları, 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlendi.
Toplam 4 oturumda gerçekleşen ara sınavların ardından sınava katılım sağlayan adayların merakla beklediği AUZEF sınav sonuçları da erişime açıldı.
Aralık ayına girilmesiyle birlikte AUZEF öğrencilerinin gündeminde, 2021-2022 AUZEF güz dönemi final sınavlarının yapılacağı tarih yerini aldı.
Peki AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021-2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı tarihleri...
2021-2022 İÜ AUZEF FİNAL SINAVI TARİHLERİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), resmi internet sitesi üzerinden 2021-2022 güz yarıyılı sınav tarihlerini duyurmuştu.
Buna göre, AUZEF güz dönemi final sınavları, 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak. Telafi sınavları ise 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2021-2022 İSTANBUL AUZEF AKADEMİK TAKVİM İÇİN TIKLAYINIZ
AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde, final sınavları ise 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak