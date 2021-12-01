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    AUZEF final sınavı tarihleri 2021-2022: AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman?

    Ara sınavların tamamlanmasının ardından gözler, 2021-2022 AUZEF final sınavı tarihlerine çevirildi. Peki AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021-22 AUZEF final sınavı tarihleri.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 14:42
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    AUZEF final sınavı tarihleri 2021-2022: AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi vize sınavları, 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlendi.

    Toplam 4 oturumda gerçekleşen ara sınavların ardından sınava katılım sağlayan adayların merakla beklediği AUZEF sınav sonuçları da erişime açıldı.

    Aralık ayına girilmesiyle birlikte AUZEF öğrencilerinin gündeminde, 2021-2022 AUZEF güz dönemi final sınavlarının yapılacağı tarih yerini aldı.

    Peki AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021-2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı tarihleri...

    2021-2022 İÜ AUZEF FİNAL SINAVI TARİHLERİ

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), resmi internet sitesi üzerinden 2021-2022 güz yarıyılı sınav tarihlerini duyurmuştu.

    Buna göre, AUZEF güz dönemi final sınavları, 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak. Telafi sınavları ise 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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    AUZEF final sınavı tarihleri 2021-2022: AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman? #1

    AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

    AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde, final sınavları ise 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

    AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

    MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

    AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak

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