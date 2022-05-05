- Haberler
- Eğitim Haberleri
- AUZEF final sınavı tarihleri 2022: AUZEF bahar dönemi bitirme sınavları ne zaman?
AUZEF final sınavı tarihleri 2022: AUZEF bahar dönemi bitirme sınavları ne zaman?
- Haber Merkezi
- 05.05.2022 - 12:17
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi vize sınavları, 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlendi.
Toplam 4 oturumda gerçekleşen ara sınavların ardından sınava katılım sağlayan adayların merakla beklediği AUZEF vize sınavı sonuçları, geçtiğimiz hafta erişime açıldı.
Sonuçların açıklanmasının ardından AUZEF öğrencilerinin gündeminde, 2021-2022 AUZEF bahar dönemi final sınavlarının yapılacağı tarih yer aldı.
Bilindiği üzere sınav merkezi tercihinde bulunmayan öğrencilerin sınav yeri, ara sınav (vize) sınav merkezi olarak belirlenecek.
Sınavlara katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini de içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekecek.
Peki AUZEF bahar dönemi bitirme sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021-2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı tarihleri...
2021-2022 İÜ AUZEF bahar dönemi final sınavı tarihleri
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), resmi internet sitesi üzerinden 2021-2022 bahar yarıyılı sınav tarihlerini duyurmuştu.
Buna göre, AUZEF bahar yarıyılı bitirme sınavları, 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavları, 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mezuniyete üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.
2021-2022 AUZEF akademik takvimi için tıklayınız