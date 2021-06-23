AUZEF final sonuçları açıklandı: 2021 AUZEF final sınavı sonuç sorgulama ekranı

10-19 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen İÜ AUZEF bahar yarıyılı bitirme sınavı sonuçları açıklandı. İşte 2021 AUZEF final sınavı sonuç sorgulama ekranı..

Açıköğretim fakültesi öğrencileri, 10-19 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar yarıyılı bitirme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu.

AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden AUZEF final sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

İşte 2021 AUZEF final sınavı sonuç sorgulama ekranı...

2021 AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak yapılmasına karar verilen 2021 AUZEF final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş 22 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı söz konusu sınavın sonuçları erişime açıldı.

AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitirme (Final) sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunuzu https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.



