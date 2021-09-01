AUZEF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ücretleri 2021/22

AUZEF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ücretleri 2021/22

İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte AUZEF kayıt yenileme işlemi ve harç ücreti...

Güz dönemi 2021/22 kayıt tarihlerinin başlamasının ardından öğrenciler, ‘’AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman? İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?’’ sorularına cevap arıyor.

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden üniversite okumak isteyen adaylar, yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini kaçırmak istemiyor.

Peki, AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte, AUZEF kayıt yenileme kılavuzu...

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde kayıt yenileyecek olan öğrencilerin 31 Ağustos - 3 Eylül arasında kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işleminizi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenci otomasyon sistemi üzerinden derslerinizi seçerek danışmanıza onaylatmanız ve ardından katkı payı/öğrenim ücretinizi ilgili banka hesabına yatırmanız sonucunda gerçekleşmektedir.

Bu işlemler sırası ile yapılmakta olup, kesinleşen ders alma formunuzun bir örneğini ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemenize ilişkin banka dekontunuzu eğitim-öğretim başlangıcının ilk üç haftası içinde kayıtlı olduğunuz Birim Öğrenci İşlerine teslim ediniz/ulaştırınız.

AUZEF KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AKSİS sistemine https:/aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yaptıktan sonra ''Harç Bilgileri'' kısmından 'Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz.

Ödemelerinizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonuna tıklayınız.