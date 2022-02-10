AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2022: AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, ücreti ne kadar?

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2022: AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, ücreti ne kadar?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihleri araştırma konusu oldu. Peki 2022 AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? İşte 2022 AUZEF kayıt yenileme kılavuzu...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Kılavuzu yayınlandı.

Yayınlanan kılavuzda, AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerinin yanı sıra "Ders Ekle-Sil" ve "Üstten Ders Alma" tarihleri de yer aldı.

Akabinde eğitimlerine açıktan devam eden adaylar, AUZEF kayıt yenileme tarihleri ve ücretini öğrenmek için araştırmalarına başladı.

AUZEF kayıt yenileme tarihleri içerisinde işlemlerini tamamlayan öğrencilerin ders seçimleri fakülte tarafından yapılacak.

Peki 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte 2021-2022 AUZEF bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu...

2022 AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayıp 18 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek.

Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için referans numarası ile HalkbankŞube/ATM’lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapılması yeterli.

Ders seçimleri ise 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında ödeme yapıldıktan sonra; 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.

Ders seçimi işlemlerinden sonra ‘’Kayıt Yenilemedi’’ olan statünüz, “Devamlı Öğrenci’’ olarak güncellenecek. Devamlı öğrenci statüsüne gelen öğrenciler, derslerini ”AKSİS-Öğrenim Bilgileri- Ders Alma Listesi” sekmesinden kontrol etmelidir. (Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.)

AUZEF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022 bahar dönemi dersleri, 28 Şubat 2022 tarihinde başlayacak ve 3 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.

AUZEF BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AUZEF kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir. AKSİS sistemine (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. AUZEF kayıt yenileme ücreti, her dönem için 400 TL olrak belirlenmiştir.