AUZEF sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? AUZEF sınav tarihleri..

AUZEF sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak sorusu yanıt arıyor. İşte AUZEF sınavı hakkında merak edilenler..

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AUZEF) sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınava girecek adaylar sınav giriş belgelerininin ne zaman çıkacağını ve sınav tarihlerini araştırıyor.

Peki AUZEF sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak ve AUZEF sınavları hangitarihlerde gerçekleştirilecek. İşte AUZEF sınavı hakkında merak edilen soruların cevabı..

AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

AUZEF sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Adaylar sınav belgeleri çıktığında "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresli internet sitesi üzerinden sınav giriş belgelerine erişebilecekler.

AUZEF Sınav Tarihleri

Vize Sınavları :12 Kasım - 13 Kasım 2022

Bitirme Sınavları : 24 Aralık - 25 Aralık 2022

Telafi Sınavları : 4 Şubat - 5 Şubat 2023