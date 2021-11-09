AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2021 AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavlarının 12-13 Kasım'da yapılacak olması nedeniyle AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir sorusu gündemde yerini aldı. İşte 2021 AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek sınavların tarihlerini açıkladı.

2021-2022 takvimine göre, AUZEF güz dönemi ara sınavları, 13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve HES kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak. Sınavlara katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini de içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekecek.

Bu noktada öğrenciler, sınava kısa bir süre kala ''2021 AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?'' sorusuna yanıt ararken İstanbul Üniversitesi, AUZEF sınav giriş belgelerinin açıklandığını duyurdu.

Peki AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2021 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2021 AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı...

2021 AUZEF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav yeri tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapıldı.

AUZEF sınav giriş belgeleri, 9 Kasım 2021 Salı günü itibarıyla https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ilan edildi. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye erişebilir.

Sınav giriş belgeleri, her sınav oturumunda sınav bina ve salon girişlerinde kontrol edileceği için öğrencilerin yanında bulunmak zorundadır. Sınav bina ve salonlarına giriş için sınav giriş belgesi üzerinde yazan kurallara uyulmalıdır.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek.

İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF sınav yerleri hakkında yapılan açıklamada, "Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile https://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." bilgisi yer aldı.