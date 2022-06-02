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    AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2022 AUZEF final sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir?

    İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi final sınavları için sınav giriş belgeleri yayınlandı. Peki 2022 AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2022 AUZEF final sınavı giriş belgesi alma ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 12:04
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    AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2022 AUZEF final sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönem final sınavları için geri sayım devam ediyor.

    2021-2022 takvimine göre; AUZEF bahar dönemi bitirme sınavları, 4 - 5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    Söz konusu sınavlara kısa süre kala öğrenciler, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ederken AUZEF sınav giriş belgesi, AUZEF sitesi üzerinden yayınlandı.

    Üniversite eğitimini çeşitli sebeplerden uzaktan ve açıktan tamamlamak zorunda kalan AUZEF öğrencileri, ''AUZEF final sınavı yerleri nasıl öğrenilir?'' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki 2022 AUZEF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? 2022 AUZEF bahar dönemi final sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2022 AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı...

    AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

    4-5 Haziran'da yapılacak olan AUZEF bahar dönemi final sınavı yerleri ve sınav giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.

    AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile https://sinav.istanbul.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

    Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

    2022 AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı

    AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2022 AUZEF final sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir? #1


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