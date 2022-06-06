AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF final sınavı sonuç sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları, 4-5 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki 2022 İÜ AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

AUZEF 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi bitirme sınavları, 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde tamamlandı.

Toplam 4 oturumda gerçekleştirilen final sınavlarının ardından sınava katılım sağlayan öğrenciler, AUZEF bitirme sınavı sonuçları için geri sayıma geçti.

2022 AUZEF final sınavı sonuçları, İstanbul Üniversitesi tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrası istanbul.edu.tr'den ilan edilecek.

Peki AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınava ve sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? İşte 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç sorgulama ekranı...

2022 AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi yönetiminden AUZEF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi.

16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (vize) sonuçları 27 Nisan'da açıklanmıştı.

Buna göre, final sınavı sonuçlarının haziran ayının ortalarına doğru erişime açılması ön görülüyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları ne zaman?

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları, 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mezuniyete üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

Sınavların değerlendirilmesi

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ders puanları hesaplanırken; açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür, uzaktan eğitim programlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Bir öğrencinin değerlendirmeye katılabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 alma zorunluluğu vardır.